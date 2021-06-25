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Hülya Avşar kucağına oturtmuştu! İbrahim Tatlıses'in veliahtı olarak gösterilen Küçük İbo'nun son haline bakın şaşkına çeviriyor!

Hülya Avşar kucağına oturtmuştu! İbrahim Tatlıses'in veliahtı olarak gösterilen Küçük İbo'nun son haline bakın şaşkına çeviriyor!
25.06.2021 14:22
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Küçük İbo'nun son haline bakın şaşkına çeviriyor! İbrahim Tatlıses'in tahtına aday gösterildiğinde henüz küçük yaşlarda, yanık türküler söyleyen bir çocuktu Küçük İbo... Hem güzel sesi hem de sevimli tavırlarıyla gönülleri kazandı, ardından dizilerde boy göstermeye başladı. Bir dönem yayında Hülya Avşar'ın kucağına oturmasıyla da çok konuşulmuştu. Hızla şöhret basamaklarını çıkan Küçük İbo'nun ünü bir anda son buldu. Ortadan kaybolan Küçük İbo, şimdilerde yeniden gündemden. İşte bir dönemin çocuk yıldızı Küçük İbo'nun son hali...


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