Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde canlandırdığı Hızır Çakırbeyli karakteriyle büyük beğeni toplayan Oktay Kaynarca, başarılı oyunculuk performansıyla sık sık adından söz ettirmişti. Ünlü oyuncu şimdi ise Hülya Avşar'ın paylaşımıyla gündem oldu. Almanya'da tesadüfen karşılaşan ikiliden Hülya Avşar kendisini ısıran Oktay Kaynarca'yı "Deli bu ya" deyip paylaştı. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından büyük ilgi gören paylaşım, kısa sürede gündem oldu. İşte Hülya Avşar ile Oktay Kaynarca'nın sosyal medyayı sallayan o pozları...