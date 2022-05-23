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Hülya Avşar kasığına kadar derin yırtmaçlı sahne kıyafetiyle sosyal medyayı salladı!

Hülya Avşar kasığına kadar derin yırtmaçlı sahne kıyafetiyle sosyal medyayı salladı!
23.05.2022 00:24 - Son Güncelleme: 23.05.2022 01:27

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Son şarkısı "Sen Aşk mısın" ile müzik piyasalarını alt üst eden ünlü şarkıcı Hülya Avşar, önceki akşam İstanbul'da bir mekanda konser verdi. Pandemi sonrası sahnelere iddialı bir dönüş yapan ünlü şarkıcı, konserinde tercih ettiği elbisesiyle tüm dikkatleri üzerine topladı. Siyah ve kırmızı renklerden oluşan derin yırtmaçlı elbisesiyle sahne alan Avşar, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Öte yandan şarkılarının yanı sıra sahne performansıyla da dikkat çeken Avşar kızının dansı da sosyal medyaya damga vurdu. İşte ünlü şarkıcı Hülya Avşar'ın konserinden o görüntüler...

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