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Hülya Avşar jartiyerli sahne kıyafeti ile dikkat çekti!

Hülya Avşar jartiyerli sahne kıyafeti ile dikkat çekti!
19.12.2021 01:08 - Son Güncelleme: 19.12.2021 01:42

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Ünlü oyuncu ve şarkıcı Hülya Avşar, Ankara'da bir mekanda sahne aldı. Avşar, sahne öncesi hazırlık aşamasını da sosyal medya hesabında yayınlamayı ihmal etmedi. Bornozuyla objektif karşısına geçen şarkıcı, o anları Instagram'ın hikaye kısmında yayınladı. İlerleyen zamanlarda ise Avşar'ın konserinden kesitler sosyal medyada paylaşıldı. Söz konusu paylaşımlarda şarkıcının sahne kostümü dikkat çekti. Kasığına kadar uzanan derin yırtmaçlı elbisesinin altına jartiyer giyerek sahneye çıkan Avşar, sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü. İşte Hülya Avşar'ın çok konuşulan sahne kostümü...

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