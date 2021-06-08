Haberler Video Magazin Videoları Hülya Avşar, İlber Ortaylı'nın canlı yayın kazasını böyle ti'ye aldı! Arkamdan 'ne hoşmuş' diyeceksin

Hülya Avşar, İlber Ortaylı'nın canlı yayın kazasını böyle ti'ye aldı! Arkamdan 'ne hoşmuş' diyeceksin

Hülya Avşar, İlber Ortaylı'nın canlı yayın kazasını böyle ti'ye aldı! Arkamdan 'ne hoşmuş' diyeceksin
08.06.2021 21:59
Ana Sayfa 00:05
Vincent Aboubakar yeni takımı...
Ana Sayfa 00:22
Rusya’da damperi açılan kamyon...
Ana Sayfa 00:40
Cansu Dere’de sezonu açtı!
Ana Sayfa 00:50
Koronavirüste son durum
Ana Sayfa 00:39
Seçkin Piriler bikinili cesur...
Ana Sayfa 01:07
Medipol Başakşehir'den, Mehmet...
Ana Sayfa 02:00
CHP’liler birbirine girdi!...
Ana Sayfa 06:53
Annesi, babası ve Ümmügülsüm...
Ana Sayfa 02:00
Temizlik seferberliği resmen...
Ana Sayfa 02:02
Marek Hamsik Trabzonspor'da!
Ana Sayfa 00:56
Haramidere bu kez siyah aktı!
Ana Sayfa 01:31
Dink cinayetinde FETO ve...

Tarihçi İlber Ortaylı ile buluşan ünlü oyuncu ve şarkıcı Hülya Avşar, sosyal medya hesabında dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Avşar, İlber Ortaylı ile Cansu Canan Özgen olayına gönderme yaparak çektiği bir videoyu "Bizim canlı yayın da açık kalmış" notuyla paylaştı.


Hülya Avşar, tarihçi İlber Ortaylı ile bir araya geldi. Sohbet sırasında cep telefonunu eline alan Avşar kızı, İlber Ortaylı ile Cansu Canan Özgen olayına gönderme yaparak bir video çekti.

Avşar, söz konusu videoda İlber Ortaylı'nın Cansu Canan Özgen'in Instagram üzerinden yaptığı canlı yayının bittiğini düşünerek "Maşallah, şuna bak" ifadelerini kullanmasına işaret etti ve "Ben gideceğim, arkamdan 'ne hoşmuş' diyeceksin tamam mı? Ben duymuyormuşum gibi" dedi.

Ünlü şarkıcı, o anları Instagram hesabında "Bizim canlı yayın da açık kalmış" notuyla takipçilerinin beğenisine sundu.

Magazin Videoları