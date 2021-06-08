Hülya Avşar, İlber Ortaylı'nın canlı yayın kazasını böyle ti'ye aldı! Arkamdan 'ne hoşmuş' diyeceksin

Tarihçi İlber Ortaylı ile buluşan ünlü oyuncu ve şarkıcı Hülya Avşar, sosyal medya hesabında dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Avşar, İlber Ortaylı ile Cansu Canan Özgen olayına gönderme yaparak çektiği bir videoyu "Bizim canlı yayın da açık kalmış" notuyla paylaştı.

Hülya Avşar, tarihçi İlber Ortaylı ile bir araya geldi. Sohbet sırasında cep telefonunu eline alan Avşar kızı, İlber Ortaylı ile Cansu Canan Özgen olayına gönderme yaparak bir video çekti.

Avşar, söz konusu videoda İlber Ortaylı'nın Cansu Canan Özgen'in Instagram üzerinden yaptığı canlı yayının bittiğini düşünerek "Maşallah, şuna bak" ifadelerini kullanmasına işaret etti ve "Ben gideceğim, arkamdan 'ne hoşmuş' diyeceksin tamam mı? Ben duymuyormuşum gibi" dedi.

Ünlü şarkıcı, o anları Instagram hesabında "Bizim canlı yayın da açık kalmış" notuyla takipçilerinin beğenisine sundu.