Hülya Avşar, Cristiano Ronaldo’ya meydan okudu... İşte Hülya Avşar'ın mekik performansı 16.04.2020 12:58

Ronaldo paylaşımında "45 saniyede ellerinizi ayaklarınıza kaç kere değdirebiliyorsunuz, gösterin bakalım" dedi. Yıllardır tenis oynayan ünlü sanatçı Hülya Avşar ise Ronaldo'ya meydan okuyarak challenge'a dahil oldu. Avşar, 45 saniyede 79 kere ayaklarına dokunmayı başararak, o anların videosunu Instagram hesabından paylaştı. İşte Ronaldo'ya meydan okuyan Hülya Avşar'ın mekik performansı!

Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo sosyal medyada yeni bir "challenge" (meydan okuma) başlattı.

"45 saniyede ellerinizi ayaklarınıza kaç kere değdirebiliyorsunuz, gösterin bakalım" diyen Ronaldo'nun "Salon Kupası" adını verdiği challenge'a Hülya Avşar da dahil oldu.

Ronaldo'nun önerdiği egzersiz hareketini yapan Avşar, 45 saniyede 79 kez ayaklarına dokunmayı başardı ve o anların videosunu Instagram'da paylaştı.