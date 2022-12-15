Hülya Avşar çıplak sahneleri hakkında ilk kez konuştu! Kamera arkasını ifşa etti! “O kadar da pervasız değiliz...”

Hem kariyeri hem de özel hayatıyla sık sık adından söz ettiren Hülya Avşar, son olarak yeni şarkısına çektiği kilple gündeme geldi. Partnerini yolda yürürken bulan Avşar'ın klibinde kendisine eşlik eden Murat Altan, Kaya Çilingiroğlu'na benzerliğiyle dikkat çekti. Öte yandan Avşar kızının klipteki çıplak sahneleri de çok konuşuldu. Büyük ses getiren klibin ardından Hülya Avşar'dan ilk açıklama geldi. Yeniköy'de görüntülenen Hülya Avşar, söz konusu benzerlik ve çıplak sahneleri hakkında konuşurken kamera arkasını ifşa etti. İşte Hülya Avşar'ın o açıklaması...