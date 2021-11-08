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Hülya Avşar, 3 yıl aradan sonra sahneye çıktı! "Photoshop'suz güzel" dedirtti

Hülya Avşar, 3 yıl aradan sonra sahneye çıktı! "Photoshop'suz güzel" dedirtti
08.11.2021 12:35
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Ağaoğlu Maslak 1453’te bulunan Yeni Gazino’da önceki akşam Hülya Avşar ve Kubat ikilisi sahne aldı. Üç yıl aradan sonra İstanbul’da sahne alan Avşar, sevenlerinin karşısına Melih Yazgan imzalı siyah derin yırtmaçlı bir kıyafet ile çıkarak yıllara meydan okuyan güzelliği ile misafirlerini büyüledi.

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Ağaoğlu Maslak 1453'te bulunan Yeni Gazino'da önceki akşam Hülya Avşar ve Kubat ikilisi sahne aldı. Üç yıl aradan sonra İstanbul'da sahne alan Avşar, sevenlerinin karşısına Melih Yazgan imzalı siyah derin yırtmaçlı bir kıyafet ile çıkarak yıllara meydan okuyan güzelliği ile misafirlerini büyüledi.

FARKINI GÖSTERDİ
Yaklaşık iki saat sahnede kalan 58 yaşındaki Avşar, kıyafeti ile ilgili "Benim seyircim her zaman çok şık giyinir. Ben de bu gece size özel giyindim" dedi.

Diğer ünlülerin aksine sahne fotoğraflarına Photoshop yaptırmayan Avşar Kızı, "Organik güzel Hülya" dedirtti.

Avşar'ı dinleyenler arasında kızı Zehra Çilingiroğlu da vardı.

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