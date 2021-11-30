Hükümet Kadın 2'nin Aziz Veysel’i Ercan Kesal’ın eşi meğer Bir Zamanlar Çukurova’nın yıldız oyuncusuymuş! İşte ikilinin aşkı...

Kadrosunda Demet Akbağ, Sermiyan Midyat, Ayberk Atilla, Mahir İpek gibi isimlerin yer aldığı Hükümet Kadın 2'de Aziz Veysel Nuroğlu karakterini canlandıran Ercan Kesal, filmin televizyon ekranlarında yayınlanması üzerine gündem oldu. Çukur dizisiyle kariyerinde büyük bir sıçrayış yaşayan Kesal'ın özel hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Ünlü oyuncunun özellikle eşi merak edilerek "Ercan Kesal kiminle evli?" sorusunun yanıtı aratıldı. Kesal'ın son olarak Bir Zamanlar Çukurova dizisinde rol alan ünlü oyuncuyla evli olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte Ercal Kesal'ın kendisi gibi oyuncu eşi...