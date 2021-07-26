Haberler Video Magazin Videoları ‘Hoş geldin 25. hafta’ Şarkıcı Bengü’den havuz başında karnı burnunda poz

‘Hoş geldin 25. hafta’ Şarkıcı Bengü’den havuz başında karnı burnunda poz

‘Hoş geldin 25. hafta’ Şarkıcı Bengü’den havuz başında karnı burnunda poz
26.07.2021 19:28
Ana Sayfa 00:59
Doktora çivili sopayla saldırı
Ana Sayfa 01:24
Altın fiyatları bugün kaç TL?
Ana Sayfa 12:49
Deniz savaşı
Ana Sayfa 01:49
Tunus’ta 15 Temmuz direnişine...
Ana Sayfa 00:24
Ebru Şallı ve Uğur Akkuş'tan...
Ana Sayfa 03:24
Çağatay Akman'ın sevgilisine...
Ana Sayfa 01:28
Kanser eşini öldürüp intihar...
Ana Sayfa 01:12
Fatma Girik’in sağlık...
Ana Sayfa 01:32
Kanlı g'ece'
Ana Sayfa 02:49
Saniyelerle yarış! 8 tekne...
Ana Sayfa 05:29
İBB yine beceremedi!...
Ana Sayfa 01:30
Meteoroloji'den o illerde...

‘Hoş geldin 25. hafta’ Şarkıcı Bengü’den havuz başında karnı burnunda poz! Selim Selimoğlu ile 2018 yılında nikah masasına oturan ve 2019'da ilk kez annelik duygusunu tadan ünlü şarkıcı Bengü, geçen aylarda sosyal medya hesabında bir paylaşımda bulunarak ikinci bebeğine hamile olduğunu duyurmuştu. Hamileliğinde 6. aya giren şarkıcı Bengü, havuz başında karnı burnunda verdiği pozları Instagram sayfasında yayınlamayı ihmal etmedi. Ünlü şarkıcının pozları, kısa süre içinde çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından gördü. Güzelliği ile göz kamaştıran Bengü'ye takipçileri beğeni yağdırdı. İşte ünlü şarkıcı Bengü'nün havuz başı pozları...


Magazin Videoları