‘Hoş geldin 25. hafta’ Şarkıcı Bengü’den havuz başında karnı burnunda poz! Selim Selimoğlu ile 2018 yılında nikah masasına oturan ve 2019'da ilk kez annelik duygusunu tadan ünlü şarkıcı Bengü, geçen aylarda sosyal medya hesabında bir paylaşımda bulunarak ikinci bebeğine hamile olduğunu duyurmuştu. Hamileliğinde 6. aya giren şarkıcı Bengü, havuz başında karnı burnunda verdiği pozları Instagram sayfasında yayınlamayı ihmal etmedi. Ünlü şarkıcının pozları, kısa süre içinde çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından gördü. Güzelliği ile göz kamaştıran Bengü'ye takipçileri beğeni yağdırdı. İşte ünlü şarkıcı Bengü'nün havuz başı pozları...