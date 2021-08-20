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Hilal Altınbilek’ten baş döndüren pozlar! Gören dönüp bir daha baktı…

Hilal Altınbilek’ten baş döndüren pozlar! Gören dönüp bir daha baktı…
20.08.2021 18:05
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Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Bir Zamanlar Çukurova'da Züleyha karakterini canlandıran Hilal Altınbilek, başarılı oyunculuk performansıyla milyonların kalbine taht kurdu. Oyunculuğu kadar güzelliğiyle de ilgi odağı olan Altınbilek, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla bir kez daha kendine hayran bıraktı. Mavi derin sırt dekolteli elbisesi objektif karşısına geçen oyuncuya 'Mankenlere taş çıkartır', 'Daha güzeli yok!' yorumları yapıldı. İşte Hilal Altınbilek'in sosyal medyayı sallayan o paylaşımı....


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