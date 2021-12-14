Hilal Altınbilek ve sevgilisi Metin Hara sahilde sarmaş dolaş yakalandılar! Evlilik sorularına...

ATV ekranlarına dört sezondur damga vuran "Bir Zamanlar Çukurova" dizisinin başrol oyuncularından Hilal Altınbilek, aile kurmak için geri sayıma başladı.







Güzel oyuncu, yaz aylarında birlikte olmaya başladığı yazar Metin Hara ile önceki gün Bebek'te görüntülendi.







Sevgilisiyle baş başa zaman geçiren oyuncu, "Hava almaya çıktık" dedi. Bebek sahilini kol kola gezen aşıklardan Metin Hara ise yaptığı açıklamalarla evlilik sinyali verdi.







Daha önce dünyaca ünlü model Adriana Lima ile aşk yaşayan Hara, "Evlilik düşünüyor musunuz?" sorusuna, "Ailelerimiz tanıştı. Hiçbir sıkıntımız yok. Her şey çok güzel gidiyor" diyerek net cevap verdi.







İkilinin ilişkilerini resmiyete dökmek için ilk adımı atacağı ve yaz aylarında da nikah masasına oturacağı öğrenildi.