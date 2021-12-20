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Hilal Altınbilek dekolteli tulumuyla poz verdi! Sosyal medya onu konuştu

Hilal Altınbilek dekolteli tulumuyla poz verdi! Sosyal medya onu konuştu
20.12.2021 22:54

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Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Züleyha karakterini canlandıran ünlü oyuncu Hilal Altınbilek, Instagram hesabında yaptığı son paylaşımla sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü oyuncu, fotoğraf çekiminde verdiği pozları art arda takipçilerinin beğenisine sundu. Dekolteli beyaz tulumuyla objektif karşısına geçen Altınbilek, kamera arkasını yayınlamayı da ihmal etmedi. Öte yandan güzel oyuncu takipçileri tarafından Angelina Jolie'ye benzetildi. İşte Hilal Altınbilek'in sosyal medyayı sallayan o paylaşımları...

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