'Hiç giymeseydin' Gülşah Saraçoğlu'nun tatil pozlarına yorum yağdı! Saraçoğlu tepkilere 'Yufkacı' örneğiyle cevap verdi

Gülşah Saraçoğlu mayo ve bikinili pozlarıyla sosyal medya gündemine bomba gibi düştü. Geçtiğimiz haftalarda Gökhan Göz ile evlilik kararı alan Gülşah Saraçoğlu, aldatıldığı gerekçesiyle ilişkisini 4. kez sonlandırdı. Ayrılık acısını çabuk unutan Saraçoğlu, güzel havanın tadını Bodrum'da çıkarıyor. Instagram'ı aktif kullanan Gülşah Saraçoğlu, mayolu ve bikinili pozlarıyla yorum yağmuruna tutuldu. Ardından eski hali ile adından söz ettiren Gülşah, kısa sürede sosyal medyanın çok konuşulanları arasına girdi. İşte Doya Doya Moda jürisi Gülşah Saraçoğlu'nun 'hiç giymeseydin' dedirten pozları!