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Her gün yeni biri gibi! Survivor Ayşe Yüksel'e bir haller oldu minilerden vazgeçemiyor

Her gün yeni biri gibi! Survivor Ayşe Yüksel'e bir haller oldu minilerden vazgeçemiyor
21.07.2021 15:08
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KARGU’dan ilk ihracat...
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Başörtülü kız kardeşlere...
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Tarihi hastanenin yıkımı...
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5 saat sonra küle döndü!
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Eda Erol bikinili pozlarıyla...

TV8 ekranlarının sevilen yarışmalarından olan Survivor bir süre önce yayın hayatını sonlandırmıştı. Survivor 2021 sezonunun şampiyonu kırmızı takım yarışmacısı İsmail Balaban olmuştu. Yarışmayı İsmail Balaban kazandı kazanmasına ama diğer yarışmacılarda bir anda şöhreti yakaladı. Onların başında da Ayşe Yüksel geliyor. Masterchef ve Survivor'dan tanıdığımız Yasin Obuz'la bir şarkı projesi için kolları sıvayan Ayşe Yüksel hakkında en çok merak edilen konulardan biri, yarışmadayken samimi görüntüler sergilediği Yiğit Alp Poyraz'la sevgili olup olmadığıydı. Ayşe Yüksel havada kalan 'aşk var mı?' sorusuna verdiği yanıtla geçtiğimiz gün adından söz ettirmişti. Ayşe Yüksel son günlerde yaptığı paylaşımlarla gündemde.


Survivor Ayşe Yüksel'e bir haller oldu minilerden vazgeçemiyor her gün yeni biri gibi! Yiğit Poyraz'la aşk açıklamasının ardından...

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