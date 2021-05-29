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Hem annesi hem kendisi fenomen! Kardeşlerim'in Asiye'si Su Burcu Yazgı Coşkun'un annesi sosyal medyayı salladı!

Hem annesi hem kendisi fenomen! Kardeşlerim'in Asiye'si Su Burcu Yazgı Coşkun'un annesi sosyal medyayı salladı!
29.05.2021 14:04
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Senaryosunu Gül Abus Semerci'nin üstlendiği Kardeşlerim dizisi konusuyla dikkat çekerken, dizinin oyuncuları da oldukça merak ediliyor. Bu oyunculardan biri de dizide "Asiye" karakterini canlandıran güzel oyuncu Su Burcu Yazgı Coşkun. Kardeşlerim Asiye karakterine hayat veren Su Burcu Yazgı Coşkun başarılı oyunculuk performansıyla oyunculuk kariyerinde hızla yükselmeye devam ediyor. Su Burcu Yazgı Coşkun hakkında araştırma yapanlar bir dönem Demet Özdemir'le aynı dizide rol aldığını ve aslında çocuk oyuncu olduğunu görünce şaştı kaldı. Su Burcu Yazgı Coşkun'un kariyerinin arkasında ise annesi var. İşte Su Burcu Yazgı Coşkun'un annesi.


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