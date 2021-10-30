‘Hazırlıklar başlasın’ Songül Karlı bornozuyla yatak odasından paylaştı!

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ve dekolteli pozlarıyla sık sık adından söz ettiren Songül Karlı, Instagram hesabında yaptığı son paylaşımla yine gündem oldu. Müzik kariyerinin yanı sıra iddialı tarzıyla dikkat çeken Karlı, bu kez bornozuyla objektif karşısına geçti ve yatak odasında verdiği bir pozu Instagram hesabında yayınladı. Ünlü şarkıcının paylaşımı, kısa süre içinde çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından yoğun ilgi görerek gündem oldu. İşte Songül Karlı'nın sosyal medya gündemine bomba gibi düşen o paylaşımı...