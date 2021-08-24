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Hazal Subaşı tekneden paylaştı! Hayranları mest oldu…

Hazal Subaşı tekneden paylaştı! Hayranları mest oldu…
24.08.2021 18:49
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Başrolünü Aras Bulut İynemli'nin üstlendiği Çukur dizisinde canlandırdığı Nehir karakteri ile geniş bir hayran kitlesine ulaşan Hazal Subaşı, bir dönem rol arkadaşı Rıza Kocaoğlu ile yaşadığı aşkla sık sık gündem olmuştu. Subaşı, şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla adından söz ettirdi. Tatilden paylaşım yapan Subaşı, teknede verdiği birbirinden iddialı pozları Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşım, adeta yorum yağmuruna tutuldu. İşte Hazal Subaşı'nın sosyal medyaya damga vuran o paylaşımı....


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