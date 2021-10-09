Hazal Kaya’nın o fotoğrafı ortaya çıktı Fikret Ali’yi Ali Atay’a benzetenler şaştı kaldı!

Oyuncu çift Hazal Kaya ile Ali Atay, 2019 yılında nikah masasına oturmuş ve aynı yıl oğlu Fikret Ali'yi de kucağına almıştı. Oyunculuklarının yanı sıra özel hayatlarıyla da dikkat çeken ünlü çiftin oğulları Fikret Ali de en az anne-babası kadar ilgi odağı. Sevimli halleriyle kendine hayran bırakan Fikret Ali'nin babası Ali Atay'a olan benzerliği sık sık gündemde yer alırken Hazal Kaya'nın çocukluk yıllarına ait fotoğrafı kafa karıştırdı. Hazal Kaya'nın çocukluk fotoğrafını görenler "Fikret Ali aynı annesinin küçüklüğüymüş" yorumunda bulundu. İşte Hazal Kaya'nın o fotoğrafı...