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Haberler Magazin Videoları Giriş Tarihi: 09 Ağustos 2023, 16:22 Güncelleme Tarihi: 09 Ağustos 2023, 16:54

Hazal Kaya ve Selahattin Paşalı'dan konser pozu!

Hazal Kaya ve Selahattin Paşalı önceki günlerde Melike Şahin'in konserinde objektif karşısına çıktı. Hazal Kaya kilo açıklaması yaparken, çiçeği burnunda baba Selahattin Paşalı ise olgunlaştığını dile getirdi.

Hazal Kaya ve Selahattin Paşalı önceki gün Melike Şahin'in Harbiye'deki konserine gitti. Kaya, "Doğumdan sonra ilk defa dışarı çıktım. 'Doğum kilolarını çabuk vermişsiniz' şeklinde tepkiler oluyor, lütfen kadınlara şunu demeyin. Ben biraz da proje için zayıflamaya özen gösterdim yoksa inanın umurumda bile değil" dedi.

ÇOK OLGUNLAŞTIM!
Çiçeği burnunda baba Selahattin Paşalı ise, "İşimi, ailemi ve kızımı çok seviyorum. Hala şoktayım Pera'dan sonra daha çok olgunlaştım. Başkalarının hayatlarını daha çok düşünmeye başladım" diyerek heyecanını dile getirdi.

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