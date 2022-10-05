Hazal Kaya göbeği açık takımıyla ortalığı yıktı geçti! Doğacak kızının ismini açıkladı

Hazal Kaya göbeği açık takımıyla ortalığı yıktı geçti! 5 aylık hamile Hazal Kaya kızının tam ismini açıkladı. 2019 yılında Ali Atay ile evlenen ve oğlu Fikret Ali'yi dünyaya getiren Hazal Kaya ikinci kez anne olmaya hazırlanıyor. Hamileliğini doğrulayan ve ardından kızının ikinci isminin Leyla olacağını ifade eden Hazal Kaya, yüzü olduğu markanın etkinliğinde boy gösterdi. Son dönemde "Hazal Kaya kaç aylık hamile?" sorusunun yanıtı merak edilirken belirginleşen karnıyla göbeği açık takım elbise tercih eden Kaya tarzıyla dikkat çekti. İkinci çocuğuna hamile olan Hazal Kaya'nın kızının tam ismi de ortaya çıktı.