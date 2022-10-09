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Hazal Kaya bornozuyla kamera karşısına geçti! Sosyal medya onu konuştu

Hazal Kaya bornozuyla kamera karşısına geçti! Sosyal medya onu konuştu
09.10.2022 23:17 - Son Güncelleme: 09.10.2022 23:17

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Ünlü oyuncu Hazal Kaya, 2019 yılında meslektaşı Ali Atay ile nikah masasına oturdu. Aynı yıl Fikret Ali adını verdikleri oğullarını kucaklarına alan çiftten, geçen aylarda müjdeli haber geldi. Hazal Kaya'nın ikinci kez hamile olduğu ortaya çıkarken çiftin kızlarına Leyla Süreyya adını verecekleri öğrenildi. Hamilelik sürecinde yaptığı açıklamalarla dikkat çeken Kaya, sosyal medya paylaşımlarıyla da çok konuşuldu. O paylaşımlarına bir yenisini ekleyen oyuncu, bornozuyla kamera karşısına geçti ve o anları yayınladı. İşte 5 aylık hamile olan Hazal Kaya'nın o paylaşımı...

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