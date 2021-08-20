Hayranlarını kırmadı! İrem Derici’den mest eden dans şovu…

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü şarkıcı İrem Derici, bikinili ve derin dekolteli paylaşımlarıyla sık sık gündem olmuştu. İddialı paylaşımlarının yanı sıra dans videolarıyla da çok konuşulan şarkıcı, bir takipçisine verdiği yanıtla yine adından söz ettirdi. Instagram'da soru-cevap etkinliği yapan Derici, 'Dans videosu istiyoruz' diyen takipçisini kırmadı ve yaptığı paylaşımla adeta sosyal medyayı salladı. Performansıyla takipçilerinden tam not alan Derici için 'Süper', 'Videodan çıkamıyorum' gibi yorumlar yapıldı. İşte İrem Derici'nin çok konuşulan o paylaşımı....