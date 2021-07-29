‘Hayattaki partnerimi özledim’ Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile barışan Şeyma Subaşı’ndan aşk dolu poz! Sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile çalkantılı ilişkisiyle magazin gündeminden düşmeyen Şeyma Subaşı, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla dikkat çekti. Subaşı, olaylı ayrılıklarının ardından tekrar bir araya geldiği Meedo ile sarmaş dolaş bir pozunu takipçilerinin beğenisine sundu. Subaşı, paylaşımında yorumları sınırlandırarak eleştirilere karşı önlem almayı da ihmal etmedi. İşte Şeyma Subaşı'nın sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile yaptığı o paylaşım...