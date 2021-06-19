Hayatını anlatan Şarkıcı Metin Şentürk yürek yaktı!

Metin Şentürk çok az kişinin bildiği, henüz çocuk yaştayken geçirdiği ve kör olmasına neden olan kazayı anlattı. 2014 yılında eski eşi Fulya Kalkavan'dan boşanan Metin Şentürk gözlerini kaybettiği kazayı ilk kez anlattı. Uzun zamandır ekranlarda yer almayan Metin Şentürk, yeni albüm sonrası çok az kişinin bildiği kazayı ilk kez kamuoyunla paylaştı.

Kısa süre önce yeni bir albüm çıkaran Metin Şentürk, görme engelli olmasına neden olan talihsiz kazayı anlattı. "Annem benim hayatımın mimarıdır, meleğimdir. Bugün oturduğum evin üstünde adı yazan hanımefendidir. Kalbimde bir elmastır" diyen Şentürk, küçükken kör olmasına neden olan kazayı da anlattı.

Şentürk "Yedi çocuklu bir ailenin üyesiyim. Fatih'te oturuyorduk. O gün bizim evde boya yapıyorlarmış. Ben de uyuyorum diye masanın üzerine koymuşlar. Bir süre sonra uyanıyorum. Uyandığımda kafamın arkasını yere çarparak düşüyorum. Küçük beyin diye tabir edilen kısmı çarpıyorum yani. Kader diyelim. Yaşamak için de ölmek için de bir vesile lazım" dedi.

Metin Şentürk "İlkokula giderken çok mutluydum. Ama annemin beni orda bırakması hayatımın en mutsuz anı olarak kaldı bende…

Sekiz yıl boyunca yatılı okulda okudum. Okula alışma evresinde çok zorluklar yaşadım. Telefonla konuşmamız bile yasaktı" diyerek çocukluk anılarını paylaştı.