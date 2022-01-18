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Hayat Bilgisi’nin Ortega’sı şimdi 39 yaşında! Paşhan Yılmazel'in son halini görenler tanıyamıyor!

Hayat Bilgisi’nin Ortega’sı şimdi 39 yaşında! Paşhan Yılmazel'in son halini görenler tanıyamıyor!
18.01.2022 14:23

OTOMATİK OYNAT

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Hayat Bilgisi’nin Ortega’sı şimdi 39 yaşında! Paşhan Yılmazel'in son halini görenler tanıyamıyor! Hayat Bilgisi dizisinde Ortega lakaplı Sedat karakterini canlandıran Paşhan Yılmazel, yıllar sonra gündem oldu. Ünlü oyuncunun son halini gören sosyal medya kullanıcıları ise ikiye bölündü. Bir kısım sosyal medya kullanıcısı Paşhan Yılmazel'in çok değiştiğini belirtirken bazıları ünlü oyuncunun hiç değişmediğini savundu. İşte bir dönemin fenomen dizisi Hayat Bilgisi'nde Ortega karakterini canlandıran Paşhan Yılmazel'in son hali...

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