Hayat Bilgisi'nin Barbie'si olarak hafızalara kazınmıştı, yine imaj değiştirdi! İşte İpek Erdem'in son hali...

Hayat Bilgisi'nin Barbie'si olarak hafızalara kazınmıştı, yine imaj değiştirdi! Bir döneme damga vuran Hayat Bilgisi dizisiyle yıldızı parlayan oyuncu İpek Erdem'in son hali görenleri şaşkına çevirdi. Şimdilerde 36 yaşında olan başarılı oyuncu İpek Erdem'in yıldızı Hayat Bilgisi adlı dizide canlandırdığı zengin kızı Gamze nam-ı diğer Barbie karakteriyle parlamıştı. Sonrasında da pek çok yapımda yer alan İpek Erdem, son dönemlerde ekranlarda pek görünmese de sosyal medyayı oldukça aktif kullanıyor. Sarı saçlarıyla hafızalara kazınan İpek Erdem radikal bir kararla kısacık kestirdiği saçlarına bu kez bakın ne yaptı...