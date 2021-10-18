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Hayat Bilgisi'nin Barbie'si İpek Erdem'in son halini kimse tanıyamıyor! Tatil karesiyle herkesi şaşkına çevirdi...

Hayat Bilgisi'nin Barbie'si İpek Erdem'in son halini kimse tanıyamıyor! Tatil karesiyle herkesi şaşkına çevirdi...
18.10.2021 17:02
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Hayat Bilgisi'nin Barbie'si İpek Erdem'in son halini kimse tanıyamıyor! Tatil karesiyle herkesi şaşkına çevirdi, gören bir daha bakıyor... 2003-2006 yılları arasında yayınlandığı dönemde, özellikle gençler tarafından sıklıkla takip edilen 'Hayat Bilgisi' dizisinde, Barbie Gamze karakterini canlandıran İpek Erdem, geçtiğimiz yaz Akyaka tatilinde görüntülenmiş ve değişimi ile dikkat çekmişti. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü oyuncu, yeni kareleri ile gündeme geldi. İşte Hayat Bilgisi'nin Barbie'si İpek Erdem'in yıllar içindeki değişimi...

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