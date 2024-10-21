Giriş Tarihi: 21 Ekim 2024, 16:47 Güncelleme Tarihi: 21 Ekim 2024, 16:47

Türkiye son zamanlarda Dilan Polat, Engin Polat ve Sıla Doğu üçlüsünün adının karıştığı skandalları çok sık duyuyor.



Polat çifti "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme", "Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" ve "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" suçlamalarıyla hakim karşısına çıktı.







NE DEDİ NE YAPTI...



40 yıl hapis talebiyle yargılanan çift tahliye edildi.





10 aydır tutuklu olan Dilan Polat, tahliye sonrası "Sosyal medyayı asla eskisi gibi kullanmayacağım. Çok dikkatli olacağım" dese de verdiği sözü tutmadı.





YİNE DOLARDAN TAÇ TAKTI



Önce Dubai'de bir açılışta başına dolardan bukleler dizdi sonra da kız kardeşiyle bir eğlence mekanında dudak dudağa poz verdi.



KIZ KARDEŞİYLE DUDAK DUDAĞA



Sınırları zorlayan ikilinin o hallerini görenler neye uğradığını şaşırırken "Kepazeliğin bu kadarı", "Dünyanın çivisi çıktı" yorumları yapıldı.







SAPKINLIĞA SAVCILIK 'DUR' DEDİ

İsmi kara parayla anılan Dilan Polat ve Sıla Doğu'nun dudak dudağa sapkınlığına savcılık 'dur' dedi.

Polat ve Doğu hakkında 'hayasızca hareketler' suçundan re'sen soruşturma başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında basın yayın organlarında çıkan haberler, sosyal medya platformlarındaki videolar incelendi.

GÖZALTINA ALINDILAR

Polat ve Doğu kardeşler hakkında TCK'nın 225. maddesinde düzenlenen 'Hayasızca hareketler' suçundan re'sen soruşturma başlatıldı. Dilan Polat ve Sıla Doğu ifadeleri alınmak üzere adliyeye götürüldü. Engin Polat'ta destek için adliyeye geldi.