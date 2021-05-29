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Hayal Köseoğlu'dan olay pozlar! 'Yaşasın kusurlar yaşasın kadın bedeni' dedi paylaştı tepkiler gecikmedi: 'Özgürlüğü bahane edip...'

Hayal Köseoğlu'dan olay pozlar! 'Yaşasın kusurlar yaşasın kadın bedeni' dedi paylaştı tepkiler gecikmedi: 'Özgürlüğü bahane edip...'
29.05.2021 11:09
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Hayal Köseoğlu'dan olay pozlar! 'Yaşasın kusurlar, yaşasın kadın bedeni' dedi paylaştı sosyal medyada tepkiler gecikmedi. Mucize Doktor final bölümünün ardından dizinin oyuncuları Hazal Türesan, Merve Bulut, Hayal Köseoğlu ve Sinem Ünsal birlikte tatile çıktı. Fazla kilolarından rahatsız olmadığını söyleyen Hayal Köseoğlu Instagram'dan "Yaşasın fazlalıklar" ifadelerini kullanarak bikinili karelerini paylaştı. Hayal Köseoğlu'nun bikinili pozlarına, 'Bunlar da bedenlerini sergilemek için özgürlüğü bahane ediyorlar' şeklinde tepkiler yağdı.


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