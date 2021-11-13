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Havva Öztel’ten bikinili pozlar!

Havva Öztel’ten bikinili pozlar!
13.11.2021 20:44
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Üç Kuruş 3. bölüm 2. ön izleme...

Genç popçu Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla magazin gündemine bomba gibi düştü. Kızları Aleyna ve Ayça Tilki ile Dubai'ye giden Havva Öztel, kumsalda verdiği bikinili pozlarını Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu. Sosyal medyayı aktif kullanan Öztel, tek paylaşımla adeta sosyal medyanın altını üstüne getirdi. Öztel'in iddialı pozları, takipçileri tarafından yoğun ilgi görerek yorum yağmuruna tutuldu. İşte Havva Öztel'in sosyal medyayı sallayan o pozları...

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