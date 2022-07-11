Aleyna Tilki'nin güzelliğiyle dikkat çeken annesi Havva Öztel son pozlarıyla yine adından söz ettirmeyi başardı. Geçtiğimzi günlerde klip çekimini tamamladığını duyuran Havva Öztel'in şarkısı merak konusu olmuştu. Havva Öztel'e bu süreçte eski eşi Mehmet Tilki de oldukça destek vermişti.Mehmet Tilki "Kızlarımın annesi" dediği Havva Öztel'in şarkısının müjdesini "Arabeskin divası geliyor" diyerek paylaşmıştı.Havva Öztel sosyal medya hesabından "Seni kalbimden kovdum" adlı şarkısının klibinden teaser yayınladı. Havva Öztel paylaşımında "Amacım sanatçı olmak değil; şarkı söylemek, söylediğim şarkılar ile tüm kalplere dokunabilmek. Umarım bunu başarabilirim bu şarkıyla" dedi.

Şarkıcılığa soyunan Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel'in on parmağında on marifet!

Aleyna Tilki'nin güzelliğiyle dikkat çeken annesi Havva Öztel yine adından söz ettirmeyi başardı. Havva Öztel son olarak Kalamış sahilde roman havasında oynadığı anları paylaştı. Güzelliğiyle adından söz ettiren Havva Öztel'in dans şovu kızı Aleyna Tilki'ye adeta taş çıkardı.