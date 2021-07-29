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Hande Yener yeşil bikinisiyle bahçede dans ettiği anları paylaştı! Düzgün fiziğiyle dikkat çekti!

Hande Yener yeşil bikinisiyle bahçede dans ettiği anları paylaştı! Düzgün fiziğiyle dikkat çekti!
29.07.2021 00:41 - Son Güncelleme: 29.07.2021 00:44
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Hande Yener yeşil bikinisiyle bahçede dans ettiği anları paylaştı! Düzgün fiziğiyle dikkat çekti! Şu sıralar ardı ardına verdiği konserler ile hayranlarıyla hasret gideren Hande Yener, çok konuşulan sahne kıyafetlerinin yanı sıra sosyal medya hesabında yaptığı iddialı paylaşımlarla da adından söz ettiriyor. Geçtiğimiz günlerde siyah bikinisi ile verdiği bir pozu takipçilerinin beğenisine sunan Yener, Instagram sayfasında yaptığı paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Ünlü şarkıcı, yeşil bikinisi ile evinin bahçesinde dans ettiği anları kayıt altına alarak Instagram'ın hikaye kısmında yayınladı. İşte Hande Yener'in çok konuşulan o paylaşımı...


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