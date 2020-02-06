Türk popunun sevilen ismi Hande Yener'in eski sevgilisiyle aşk yaşarken o zaman magazin basınına bomba gibi bir iddia düşmüştü. İddialara göre; Hande Yener kendisinden 13 yaş küçük sevgilisi Ozan Öğüt'e ek kart çıkarttı ve sevgilisi bu ek kartla Hande Yener'e hediyeler alıyor. İşte Hande Yener'in magazin gündemine bomba gibi düşen olay karşısında tepkisi...
Yirminci yıl albümü için kolları sıvayan ve haftalardır İtalya'da olan Hande Yener genç sevgilisi Misha'ya ek kredi kartı çıkardığı haberlerine nasıl sert çıktı...
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