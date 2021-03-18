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Hande ve Bensu Soral'ın annesi kızlarına taş çıkartıyor

Hande ve Bensu Soral'ın annesi kızlarına taş çıkartıyor
18.03.2021 11:53
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Hande ve Bensu Soral'ın annesi...
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Bir Zamanlar Çukurova yaşanan ayrılıkların ardından kan değişikliğine gitmiş ve yeni oyuncuları kadrosuna katmıştı. Bunlardan biri de Hande Soral'dı. Bir Zamanlar Çukurova dizisine Ümit karakteriyle pir giren güzel oyuncu Hande Soral, sosyal medyanın da yakından takip ettiği bir isim. Kendisi gibi oyuncu olan eşi İsmail Demirci'yle herkesin gıptayla bakığı bir evliliği olan Hande Soral'ın son paylaşımı herkesi şaşkına çevirdi. Annesi Sebahat Soral'la paylaşım yapan Hande Soral'ın annesini önce herkes arkadaşı sansa da gerçek düştüğü notta ortaya çıktı. Hande Soral ve Bensu Soral kardeşlerin annelerinin güzelliği kızların taş çıkartır.


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