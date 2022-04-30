RAMAZAN İMSAKİYE
Haberler Magazin Videoları Hande Soral’ın annesi ve eşine bakın! Babalık heyecanı yaşayan İsmail Demirci’den bebekli poz geldi! O paylaşımlar ortalığı salladı

Hande Soral’ın annesi ve eşine bakın! Babalık heyecanı yaşayan İsmail Demirci’den bebekli poz geldi! O paylaşımlar ortalığı salladı

Hande Soral’ın annesi ve eşine bakın! Babalık heyecanı yaşayan İsmail Demirci’den bebekli poz geldi! O paylaşımlar ortalığı salladı
30.04.2022 12:50

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Hande Soral'ın annesi ve eşine bakın! Meslektaşı İsmail Demirci ile 2017 yılında nikah masasına oturan Hande Soral, geçen aylarda sosyal medya hesabında yaptığı bir paylaşımla bebek müjdesini vermişti. Sosyal medyayı aktif kullanan Soral, hamilelik sürecinde Instagram hesabında yaptığı karnı burnunda pozlarıyla da sık sık gündem olmuştu. Ünlü oyuncu, dikkat çeken paylaşımlarına bir yenilerini ekleyerek önce annesi Sebahat Soral'ın ardından eşi İsmail Demirci'nin bebekle çekilen pozlarını yayınladı. Hande Soral'ın paylaşımları büyük ses getirirken şimdilerde babalık heyecanı yaşayan İsmail Demirci için "Bebek eline yakıştı" yorumları yapıldı. İşte Hande Soral'ın o paylaşımları...

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