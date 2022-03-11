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Hande Soral’dan peş peşe karnı burnunda pozlar!

Hande Soral’dan peş peşe karnı burnunda pozlar!
11.03.2022 23:10

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Hande Soral’dan peş peşe karnı burnunda pozlar! Ünlü oyuncu Hande Soral, geçen aylarda sosyal medya hesabında bir paylaşımda bulunarak hamile olduğunu duyurmuştu. Müjdeli haberle hayranlarını sevindiren güzel oyuncu, bu süreçte yaptığı karnı burnunda pozlarıyla sık sık gündem olmuştu. Sosyal medyayı aktif kullanan Soral, karnı burnunda paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Ünlü oyuncu, beyaz elbisesi ile verdiği pozları art arda takipçilerinin beğenisine sunarken ilk yorum ikiz kardeşleri Bedirhan Soral ile Bensu Soral'dan geldi. İşte Hande Soral'ın sosyal medyayı sallayan o pozları...

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