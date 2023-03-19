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Hande Soral ve İsmail Demirci’nin oğulları büyüyor! Hande Soral’ın oğlu Ali, sosyal medyada yine ilgi odağı oldu!

Hande Soral ve İsmail Demirci’nin oğulları büyüyor! Hande Soral’ın oğlu Ali, sosyal medyada yine ilgi odağı oldu!
19.03.2023 23:58

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Meslektaşı İsmail Demirci ile 2017 yılında nikah masasına oturan ünlü oyuncu Hande Soral, geçen yıl mayıs ayında Ali adını verdiği oğlunu kucağına alarak ilk kez annelik duygusunu tattı. İsmail Demirci ile mutlu bir evlilik sürdüren oyuncu, ailesiyle yaptığı paylaşımlarla da sık sık gündem oldu. ATV'nin sevilen dizisi Ateş Kuşları'nda Mercan karakterini canlandıran Soral, son olarak oğlu ile yaptığı paylaşımla gündeme geldi. Ünlü oyuncu, "Sonunda başardı" diyerek oğluyla ilgili bir ilki paylaştı. İşte İsmail Demirci ile Hande Soral'ın biricik oğulları Ali...

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