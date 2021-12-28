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Hande Soral-İsmail Demirci çifti bebeklerinin cinsiyetini paylaştığı video ile duyurdu

Hande Soral-İsmail Demirci çifti bebeklerinin cinsiyetini paylaştığı video ile duyurdu
28.12.2021 22:16

OTOMATİK OYNAT

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tv'nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'da Ümit karakterini canlandıran Hande Soral, 2017 yılında kendisi gibi oyuncu olan İsmail Demirci ile nikah masasına oturmuştu. Magazin dünyasının örnek çiftleri arasında gösterilen Hande Soral ile İsmail Demirci, geçen günlerde de sosyal medya hesaplarında yaptıkları paylaşımla bebek beklediklerini duyurmuştu. Oyuncu çift, şimdi ise bebeklerinin cinsiyetini açıkladı. Aile arasında düzenledikleri cinsiyet partisiyle bebeklerinin cinsiyetini öğrenen çift, o anları sosyal medyada yayınlamayı da ihmal etmedi. İşte bebeklerinin cinsiyeti...

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