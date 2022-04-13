Hande Soral ev halini paylaştı! Sosyal medya onu konuştu

İsmail Demirci ile 2017 yılında nikah masasına oturan ünlü oyuncu Hande Soral, geçen aylarda hamile olduğunu duyurarak müjdeli haberi vermişti. Erkek bebek bekleyen Soral, oğluna "Ali" adını vereceğini de açıklamıştı. Şimdilerde bebeğini kucağına almak için gün sayan ünlü oyuncu, hamilelik sürecinde yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettirmişti. Sosyal medyayı aktif kullanan Soral, çok konuşulan paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Ünlü oyuncu, ev halini Instagram hesabında yayınladı. Büyüyen karnıyla kamera karşısına geçen Soral'ın son hali de dikkat çekti. İşte Hande Soral'ın büyük ilgi gören o paylaşımı...