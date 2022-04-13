RAMAZAN İMSAKİYE
Haberler Magazin Videoları Hande Soral ev halini paylaştı! Sosyal medya onu konuştu

Hande Soral ev halini paylaştı! Sosyal medya onu konuştu

Hande Soral ev halini paylaştı! Sosyal medya onu konuştu
13.04.2022 18:38

OTOMATİK OYNAT

Magazin 01:13
Berker Güven'in sevgilisi o...
Magazin 00:50
Özgü Namal'ın son haline...
Magazin 03:30
Melis Sezen sevgilisiyle ilk...
Magazin 04:34
Yaşar İpek’ten Aleyna Tilki...
Magazin 01:56
Survivor Aleyna...
Magazin 01:04
Survivor Gizem Memiç'in eşi...
Magazin 00:45
Arka Sokaklar 623. bölüm 2....
Magazin 01:09
Alişan lunaparktan paylaştı!
Magazin 01:11
Oğlunu gören hayran kaldı!
Magazin 00:46
Kenan, hamile eşi Sinem ve...
Magazin 00:24
Şener Şen'in gözlerden...
Magazin 01:16
'Küçük Gelin' Çağla Şimşek'in...

İsmail Demirci ile 2017 yılında nikah masasına oturan ünlü oyuncu Hande Soral, geçen aylarda hamile olduğunu duyurarak müjdeli haberi vermişti. Erkek bebek bekleyen Soral, oğluna "Ali" adını vereceğini de açıklamıştı. Şimdilerde bebeğini kucağına almak için gün sayan ünlü oyuncu, hamilelik sürecinde yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettirmişti. Sosyal medyayı aktif kullanan Soral, çok konuşulan paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Ünlü oyuncu, ev halini Instagram hesabında yayınladı. Büyüyen karnıyla kamera karşısına geçen Soral'ın son hali de dikkat çekti. İşte Hande Soral'ın büyük ilgi gören o paylaşımı...

Magazin Videoları
SON DAKİKA