Hande Erçel’in pozları “Yeşilçam güzeli” dedirtti!

Son dönemlerde Hakan Sabancı ile yaşadığı aşkla magazin gündeminde sık sık yer alan Hande Erçel, bu kez sosyal medya paylaşımıyla adından söz ettirdi. Sosyal medyayı aktif kullanan Erçel, ayna karşısında verdiği pozları Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu. Erçel'in 80'ler temalı paylaşımı, kısa sürede sosyal medyada gündem olurken ilk yorum Yeşilçam yıldızı Filiz Akın'dan geldi. Öte yandan tarzıyla sosyal medyayı ikiye bölen Erçel için "Yeşilçam güzeli", "Ya sen 80'ler afeti mi oldun?", "İlk kez beğenmedim" yorumları yapıldı.