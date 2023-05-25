Hande Erçel'in günlerce konuşulan şıklığının bedeli dudak uçuklatan cinsten "Bunlar nasıl paralar" Adeta servet ödemiş

Kabarık aşk listesinde şu anda evli olan birçok sosyetik güzelin yanı sıra Hadise, Merve Boluğur, Şeyma Subaşı ve sayısız yabancı mankenlerin de yer aldığı Hakan Sabancı'nın Erçel ile aşkı ilk kez TAKVİM manşetlerinde yer almıştı. Çift o zamanlar aşk iddialarını reddetse de şimdilerde aşklarını doludizgin yaşıyorlar. Cannes Film Festivali'ne bir markanın konuğu olarak giden Hande Erçel sosyal medyanın gündeminde. Şıklığıyla çok konuşulan Hande Erçel'in şıklığının bedeli ortaya çıktı. Bakın toplamda ne kadar harcanmış.