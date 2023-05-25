Haberler Magazin Videoları Hande Erçel'in günlerce konuşulan şıklığının bedeli dudak uçuklatan cinsten "Bunlar nasıl paralar" Adeta servet ödemiş

Hande Erçel'in günlerce konuşulan şıklığının bedeli dudak uçuklatan cinsten "Bunlar nasıl paralar" Adeta servet ödemiş

Hande Erçel'in günlerce konuşulan şıklığının bedeli dudak uçuklatan cinsten "Bunlar nasıl paralar" Adeta servet ödemiş
25.05.2023 09:56

OTOMATİK OYNAT

Magazin 00:16
5 aylık hamile olan Nazlı...
Magazin 01:11
Eski sevgilisini külotlu...
Magazin 00:21
Arzum Onan “Bu çok komik bir...
Magazin 03:45
Eski sevgilisi kankası yeni...
Magazin 02:53
Pınar Eliçe 'aşık' dedi...
Magazin 00:15
Zara’nın son halini gören...
Magazin 00:12
2023 Survivor Aziz bakın aslen...
Magazin 00:06
Serenay Sarıkaya kırmızılar...
Magazin 03:51
Kadir Doğulu tarikat...
Magazin 05:27
Kaan Tangöze'nin eski eşi...
Magazin 00:09
Gamze Özçelik nikah masasından...
Magazin 00:49
39 yaşındaki Ebru Polat “3,5...

Kabarık aşk listesinde şu anda evli olan birçok sosyetik güzelin yanı sıra Hadise, Merve Boluğur, Şeyma Subaşı ve sayısız yabancı mankenlerin de yer aldığı Hakan Sabancı'nın Erçel ile aşkı ilk kez TAKVİM manşetlerinde yer almıştı. Çift o zamanlar aşk iddialarını reddetse de şimdilerde aşklarını doludizgin yaşıyorlar. Cannes Film Festivali'ne bir markanın konuğu olarak giden Hande Erçel sosyal medyanın gündeminde. Şıklığıyla çok konuşulan Hande Erçel'in şıklığının bedeli ortaya çıktı. Bakın toplamda ne kadar harcanmış.

Magazin Videoları

Sosyal medya yer alan iddialara göre; Erçel'in 3 kıyafetine 90 bin TL, takılarına 550 bin TL, ayakkabılarına 75 bin TL, saç-makyajına ise 100 bin TL harcandı.

Yıldızın şıklığının bedeli 815 bin TL'yi buldu.

SON DAKİKA