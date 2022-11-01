Hande Erçel’in ev hali şaşkına çevirdi! İlk yorum Yeşilçam yıldızı Filiz Akın’dan! “Şaka mısın”

Kariyeri kadar özel hayatıyla da konuşulan Hande Erçel, geçen günlerde eski sevgilisi Kerem Bürsin ile barıştığı yönündeki iddialarla gündem oldu. 28 yaşındaki oyuncu, henüz konuyla ilgili açıklama yapmazken ortaya çıkan fotoğraflar iddiaları güçlendirdi. İkilinin ilişkisi kafalarda soru işareti bırakırken Hande Erçel, sosyal medyada tüm dikkatleri üzerine çeken bir paylaşımda bulundu. Ev halini yayınlayan Erçel'in görenlerin ağızları açık kaldı. Binlerce sosyal medya kullanıcısının ilgi gösterdiği paylaşıma ilk yorum ise Filiz Akın'dan geldi. İşte Hande Erçel'in sosyal medyayı sallayan ev hali...