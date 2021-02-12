Hande Erçel'in duş sonrası paylaşımına Kerem Bürsin'den yorum geldi

Hande Erçel'in duş sonrası paylaşımına Kerem Bürsin'den ateşli yanıt geldi sosyal medya onları konuştu. Birlikte rol aldıkları dizideki jakuzi sahnesiyle tepki çeken Hande Erçel ile Kerem Bürsin, aşk yaşadıkları iddiasıyla magazin gündeminden düşmüyor. Estetik sonrası değişimiyle dikkat çeken Hande Erçel, duştan sonra yeğeni Aylin Mavi ile fotoğraflarını çekip sosyal medya hesabından paylaştı. Kısa sürede yorum yağmuruna tutulan Hande Erçel'in Instagram paylaşımına Kerem Bürsin'den gelen ateşli yanıt sonrası, 'Artık evlilik teklifi et Kerem' mesajları yağdı.