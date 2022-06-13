Hande Erçel’den Kaan Yıldırım açıklaması: Her zaman arkadaşımdı, arkadaşım kalacak

Ünlü oyuncu Hande Erçel, dizi setinde tanışıp aşk yaşamaya başladığı Kerem Bürsin ile geçen aylarda ilişkilerini sonlandırmıştı. Ayrılıktan kısa bir süre sonra bir başka meslektaşı Kaan Yıldırım'a gönlünü kaptıran oyuncu, geçen günlerde ihanet iddialarıyla gündem olmuştu. Kaan Yıldırım'ın Bodrum'da kimliği belli olmayan yabancı bir kadın ile baş başa bir mekanda eğlendiği görüntüleri ortaya çıkmış ve gözler Erçel'e çevrilmişti. Konuyla ilgili suskunluğunu bozan ünlü oyuncu, ilk kez konuştu. İşte Hande Erçel'in o açıklaması...