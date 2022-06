Hande Erçel’den Kaan Yıldırım açıklaması: Her zaman arkadaşımdı, arkadaşım kalacak

"ARKADAŞIM KALACAK"

Hande Erçel, Kaan Yıldırım ile birlikte olup olmadıkları yönünde kendisine yöneltilen sorular üzerine samimi açıklamalarda bulundu.

Erçel, "Hayatımda kimse yok, her şey şu an yoğunlukla işimle yoğunum ve çok da mutluyum, Kaan her zaman arkadaşımdı arkadaşım kalacak" ifadelerini kullandı.