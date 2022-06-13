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Hande Erçel’den Kaan Yıldırım açıklaması: Her zaman arkadaşımdı, arkadaşım kalacak

Hande Erçel’den Kaan Yıldırım açıklaması: Her zaman arkadaşımdı, arkadaşım kalacak
13.06.2022 22:00

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Ünlü oyuncu Hande Erçel, dizi setinde tanışıp aşk yaşamaya başladığı Kerem Bürsin ile geçen aylarda ilişkilerini sonlandırmıştı. Ayrılıktan kısa bir süre sonra bir başka meslektaşı Kaan Yıldırım'a gönlünü kaptıran oyuncu, geçen günlerde ihanet iddialarıyla gündem olmuştu. Kaan Yıldırım'ın Bodrum'da kimliği belli olmayan yabancı bir kadın ile baş başa bir mekanda eğlendiği görüntüleri ortaya çıkmış ve gözler Erçel'e çevrilmişti. Konuyla ilgili suskunluğunu bozan ünlü oyuncu, ilk kez konuştu. İşte Hande Erçel'in o açıklaması...

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"ARKADAŞIM KALACAK"
Hande Erçel, Kaan Yıldırım ile birlikte olup olmadıkları yönünde kendisine yöneltilen sorular üzerine samimi açıklamalarda bulundu.

Erçel, "Hayatımda kimse yok, her şey şu an yoğunlukla işimle yoğunum ve çok da mutluyum, Kaan her zaman arkadaşımdı arkadaşım kalacak" ifadelerini kullandı.

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