Haberler Magazin Videoları Hande Erçel'den Hakan Sabancı'nın olay çıkışına ilk açıklama! Sinirler gerilmişti Hande Hakan'dan utandı mı? "Rahatsız edici"

Hande Erçel'den Hakan Sabancı'nın olay çıkışına ilk açıklama! Sinirler gerilmişti Hande Hakan'dan utandı mı? "Rahatsız edici"

Hande Erçel'den Hakan Sabancı'nın olay çıkışına ilk açıklama! Sinirler gerilmişti Hande Hakan'dan utandı mı? "Rahatsız edici"
29.05.2023 10:47

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Hande Erçel'den Hakan Sabancı'nın olay çıkışına ilk açıklama! Sinirler gerilmişti Hande, Hakan'dan utandı mı? Kabarık aşk listesinde şu anda evli olan birçok sosyetik güzelin yanı sıra Hadise, Merve Boluğur, Şeyma Subaşı ve sayısız yabancı mankenlerin de yer aldığı Hakan Sabancı'nın Erçel ile aşkı ilk kez TAKVİM manşetlerinde yer almıştı. Karış karış dünyayı gezen çift magazin gündeminden düşmüyor. Son olarak, Hande Erçel'in bir markanın davetlisi olarak gittiği Cannes Film Festivali'nde birlikte boy gösteren ünlü çift oy kullanmak için yurda dönüş yaptı. Aşklarının ilk görüntülendiği yer olan havaalanında bir kez daha kameralara yakalanan çiftin yorgun olduğu görülürken, bir anda sinirlergerildi. O anlar hakkında Hande'den ilk açıklama geldi.

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