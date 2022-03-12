Hande Erçel yeni aşka yelken açtı!

Dizi setinde tanışarak aşk yaşamaya başlayan Hande Erçel ile Kerem Bürsin, her fırsatta yalanladıkları ilişkilerini Maldivler tatili sonrası sosyal medyadan duyurmuştu. Mutlu bir beraberlik sürdüren çift, sürpriz ayrılık kararlarıyla herkesi şaşkına çevirmişti. Tekrar bir araya gelecekleri düşünülen Bürsin ile Erçel, geçen hafta sosyal medya hesaplarındaki fotoğraflarını silerek ayrılık konusundaki kararlıklarını gözler önüne sermişti. Son olarak Kerem Bürsin'i sosyal medyada takip etmeyi bırakan gündeme gelen Erçel, hakkında atılan bir iddiayla magazin gündemine bomba gibi düştü. Ünlü oyuncunun yeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi. Bakın Hande Erçel'in isminin anıldığı o kişi kim...