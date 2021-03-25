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Hande Erçel özel hayatında dair konuştu: 'Ortalığı yıkarım'

Hande Erçel özel hayatında dair konuştu: 'Ortalığı yıkarım'
25.03.2021 17:12
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Son dönemin en popüler isimlerinden biri olan Hande Erçel'in adı sık sık rol arkadaşı Kerem Bürsin'le anılıyordu. Hatta ikili hakkında 'geceyi beraber geçirdiler' haberleri de gündemde yer almıştı. Tüm bu iddiaların tersine ikili her zaman aşkı reddetti ve gerçek geçtiğimiz günlerde ortaya çıktı. Magazin gündemine bomba gibi düşen Hande Erçel Murat Akdoğan ilişkisine baba Akdoğan'dan veto geldi. Tüm bunlar olurken 27 yaşındaki yıldız oyuncu özel hayatında dair açıklamalarda bulundu. Bakın neler anlattı neler...


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