Arzu Sabancı'nın oğlu Hakan Sabancı ile mutlu bir birliktelik sürdüren oyuncu Hande Erçel, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla gündem oldu. Sosyal medyayı aktif kullanan Erçel, göbek açık pembe takımıyla verdiği pozları 30 milyon takipçi sayısına ulaştığı Instagram sayfasında yayınladı. Karın kaslarını sergileyen Erçel'in kısa sürede sosyal medyaya damga vuran pozları, takipçilerini ikiye böldü. Bir takipçisi "Çok güzel görünüyorsun" derken başka biri "Kendini mahvetmişsin" yorumunda bulundu. İşte Hande Erçel'in o pozları...