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Hande Erçel ile Kerem Bürsin'in aşk tatili başladı! Siyah mayosuyla Hande, kaslı vücuduyla Kerem şov yaptı

Hande Erçel ile Kerem Bürsin'in aşk tatili başladı! Siyah mayosuyla Hande, kaslı vücuduyla Kerem şov yaptı
27.08.2021 10:32
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Hande Erçel ile Kerem Bürsin'in aşk tatili başladı! Siyah mayosuyla Hande, kaslı vücuduyla Kerem şov yaptı! Geçtiğimiz Nisan'da Maldivler tatiline çıkan ve aşklarını burada ilan eden ikili, Türkiye'de tatil sezonunu açtı. Arkadaşlarıyla soluğu Bodrum'da alan Erçel'e, sevgilisi Bürsin de katıldı. Fit görünümü ile dikkat çeken Hande gibi Kerem de kaslı vücuduyla gündeme bomba gibi düştü. Denizin ve güneşin keyfini çıkaran aşıklar baş başa keyifli vakit geçiriyor. O anlar kameralara işte böyle yansıdı...


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